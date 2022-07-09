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İki ülkeden dolar hamlesi geldi: İran ve Rusya anlaştı

İki ülkeden dolar hamlesi geldi: İran ve Rusya anlaştı

İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, "Ulusal para birimlerinin kullanılması, Rus yetkililerle yapılan görüşmelerde önemli istişare eksenlerinden biriydi ve yakında varılan anlaşmaların uygulanmasını göreceğiz." dedi.

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İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, yaptırımlar altındaki Tahran ile Moskova arasında bankacılık, finans ve ekonomik alanlarda bazı önemli anlaşmalar sağlandığını ve iki ülkenin karşılıklı ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladığını söyledi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Rusya'dan dönüşünde başkent Tahran'da basına açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Salihabadi, Rus yetkililer ile yaptığı görüşmelerde iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkilerini geliştirme yönünde önemli adımlar attığını belirtti.

Anlaşmaya varıldı
Karşılıklı ticarette dolar ve avronun devreden çıkarılarak ulusal para birimlerine geçiş yapılmasıyla ilgili atılacak adımların da görüşmelerde ele alındığını aktaran Salihi, "Ulusal para birimlerinin kullanılması, Rus yetkililerle yapılan görüşmelerde önemli istişare eksenlerinden biriydi ve yakında varılan anlaşmaların uygulanmasını göreceğiz." dedi.

Salihabadi, Moskova ziyareti sırasında Rusya ile ticari ilişkileri kolaylaştırmak için varılan anlaşmaların yakın gelecekte hayata geçirileceğini ve olumlu sonuçlarının iki ülkede de hissedileceğini ifade etti.

İran'a uygulanan yaptırımlar
İki günlük ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Rusya'ya giden Salihabadi, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya gelmişti. Görüşmede iki ülke Merkez Bankaları arasındaki bankacılık iş birliğinin geliştirilmesi için anlaşmaya varılmıştı.

İran, 2018'den bu yana ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına maruz kalırken Rusya ise şubatta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrasında uluslararası yaptırımların hedefi olmuştu.

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