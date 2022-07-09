Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna yanıt verdiler

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth için RB Leipzig sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşım yaptı.

Abone ol

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin golcü transferinde ilk hedeflerinden olan Alexander Sörloth için RB Leipzig'den sürpriz bir paylaşım geldi.

"SÖRLOTH'U BİZE VERİN"

RB Leipzig yaptığı paylaşıma "Sörloth'u bize verin" yorumu yapan Fenerbahçe taraftarına, "Hayır" yanıtını verdi. Büyük ilgi çeken olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. RB Leipzig'in bu sürpriz çıkışı, Norveçli golcünün Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmeyeceği şeklinde yorumlandı.