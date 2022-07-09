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Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın adı Konya'da yaşatılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın adı Konya'da yaşatılacak

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Şehir Hastanesinde görevi başında silahlı saldırı sonucu öldürülen Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın adının kentte yaşatılacağını söyledi.

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Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Şehir Hastanesi Başhekimi Oğuzhan Günenc’i makamında ziyaret etti, silahlı saldırı sonucu öldürülen Dr. Karakaya için taziyede bulundu. Merhum Karakaya'ya rahmet dileyen Kurum, şöyle konuştu:

"Ekrem hocamız da hem bu hastanede hem de geçmişte çalıştığı hastanelerde sevilen, yardım etmeyi insanlara en güzel haliyle gösteren kardeşimizdi. İnşallah Ekrem hocamızın adını Konya'mızda ilelebet yaşatacağız. En uygun alanda Ekrem hocamızın ismini, düşüncelerini ve duruşunu yaşatacağız. Buna ilişkin Valiliğimiz sizlerle istişare içerisinde. Rabbim Ekrem hocamızı sevdikleriyle cennetinde buluşturacaktır. Bizler de Konya'ya hizmet eden, emekleri olan Ekrem hocamızın ismini yaşatacağız. Hep birlikte onun anılarını, Konya'mızda yad edeceğiz."

Kurum, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız için yapılması gereken her türlü düzenlemeyi, başta Sağlık Bakanlığı'mız ve Meclis'imiz olmak üzere yaptı, yapmaya da devam edecektir. Hastalarımız ve sağlık çalışanlarımız için en iyisini ve güzelini vermenin gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın da Konya Şehir Hastanesi ve sizlere hem başsağlığı dileklerini iletiyorum hem de bayramınızı ayrı ayrı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hastane çalışanlarıyla bayramlaşan Kurum, daha sonra Dr. Ekrem Karakaya'nın saldırıya uğradığı odasında dua etti.

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