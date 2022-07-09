Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı

Sabah gazetesi yazarı gazeteci Hıncal Uluç'un, yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi. 82 yaşındaki Uluç'un sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Abone ol
Hürriyet yazarı Tahir Kum, Sabah gazetesi yazarı gazeteci Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı.
82 yaşındaki Uluç'un sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tahir Kum, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım... Sesi çok kötü geliyordu... Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış... Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin..." dedi.