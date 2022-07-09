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İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan PKK/YPG yandaşları, NATO müzakerelerinde İsveç'in Türkiye'ye tavizler verdiğini iddia ederek geri adım atılmasını istedi.

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Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaları konusunda şart koştuğu maddeler Madrid'de üçlü zirvede mutabakat olarak imzalanmış, İsveç ve Finlandiya'dan PKK terör örgütüne desteklerini çekmeleri istenmişti.

Anlaşmaya tepki gösteren PKK/YPG yandaşları, İsveç'in başkenti Stockholm'de yeniden toplandı.

PKK paçavralarıyla İsveç Parlamentosu'na yürüdüler
Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç'in NATO'ya girmemesini ve Türkiye'ye verdiği tavizleri geri çekmesini istedi.

"Hepimiz PKK'lıyız" sloganı atıldı
AA'nın haberine göre, "Hepimiz PKK'lıyız" diye slogan atan terör yandaşları, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde aleyhinde de slogan attı.

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