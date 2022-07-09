Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da

Süper Lig ekibi Galatasaray, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'yı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp anlaşmanın ayrıntılarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

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Galatasaray, Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sergio Oliveira'nın Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 750 bin euro alacağı kaydedildi.

3 milyon euro bonservis bedeli ödendi

Galatasaray, Porto'ya bu transfer için 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

KAP'a bilgilendirme yapıldı

Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıkamada, "Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

"Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim"

İmza töreninde açıklama yapan Portekizli futbolcu, "Galatasaray, önemli başarılara sahip bir kulüp, 'Avrupa'nın Fatihi' olarak adlandırılıyor. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Eminim şampiyonluklar elde edeceğiz." dedi.

8 numarada görev yapan deneyimli orta saha, geçen sezon kiralık geçirdiği Roma'da 23 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Oliveira, Portekiz Milli Takımı'nda da 13 maçta görev yaptı.