BIST 2.434
DOLAR 17,27
EURO 17,60
ALTIN 967,98
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA açıkladı: Asteroidin yüzeyiyle ilgili tahminimizde tamamen yanıldık

NASA açıkladı: Asteroidin yüzeyiyle ilgili tahminimizde tamamen yanıldık

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Bennu isimli asteroidin yüzeyi hakkındaki tahmininde yanıldığını açıkladı.

Abone ol

NASA'dan yapılan açıklamada, uzay aracı Osiris-Rex'in 2020’de Bennu asteroidine yaptığı ziyaret sırasında topladığı örneklerin incelendiği belirtildi.

Arizona Üniversitesinde araştırmacı Dante Lauretta, asteroidin yüzeyinin sert olmasını beklediğini belirerek "Asteroidin yüzeyiyle ilgili tahminimizde tamamen yanıldık." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, asteroidin dışının gevşekçe tutturulmuş birbirine hafifçe bağlı parçacıklardan oluştuğunu, "plastik top havuzuna adım atmış" gibi hissettiren bir yüzeye sahip olduğunu açıkladı.

Söz konusu tespitin gelecekteki asteroit görevlerini düzenlemek ve Dünya'yı asteroit çarpmalarından korumak için yöntemler geliştirmekte yararlı olabileceği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Batman'da yedi aile arasında çıkan silahlı kavgada 54 kişi yaralandı
Batman'da yedi aile arasında çıkan silahlı kavgada 54 kişi yaralandı
Mehmet Metiner'den Yeni Akit'in 'Terör sevici Pervin Buldan'ın babası öldü!' haberine tepki
Mehmet Metiner'den Yeni Akit'in 'Terör sevici Pervin Buldan'ın babası öldü!' haberine tepki
Yaklaşık bir milyon Müslüman hacı oldu
Yaklaşık bir milyon Müslüman hacı oldu
Galatasaray hazırlık maçında Strum Graz'a yenildi
Galatasaray hazırlık maçında Strum Graz'a yenildi
Esenyurt’ta dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Esenyurt’ta dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Bayram tatili için Bartın'a giden genç denizde boğuldu
Bayram tatili için Bartın'a giden genç denizde boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 ülke lideriyle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 ülke lideriyle bayramlaştı
Sri Lanka Devlet Başkanı istifa kararı aldı!
Sri Lanka Devlet Başkanı istifa kararı aldı!
İstanbul dahil çok sayıda ile uyarı üstüne uyarı! Meteoroloji saat verdi
İstanbul dahil çok sayıda ile uyarı üstüne uyarı! Meteoroloji saat verdi
Almanya'da Türk siyasetçiye ırkçı saldırı yapıldı
Almanya'da Türk siyasetçiye ırkçı saldırı yapıldı