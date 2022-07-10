Sri Lanka’da başbakanın evi ateşe verildi cumhurbaşkanının sarayı basıldı

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da binlerce protestocu Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın sarayını bastı. Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin yaşadığı özel konut ise göstericiler tarafından ateşe verildi

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Nerede olduğu bilinmeyen Başbakan Ranil Wickremesinghe, evinin basılmasının ardından istifa etmeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Wickremesinghe, ailesiyle beraber ateşe verilen kendi evinde ikamet ediyor, resmi başbakanlık konutunu ise sadece hükümet işleri için kullanıyor.

Aylardır süren ekonomik kriz yüzünden düzenlenen protestoların ardından ülkenin dört bir yanından eylemciler cumhurbaşkanlığı sarayına gelerek istifa taleplerini yeniledi.

Nerede olduğu açıklanmayan Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın daha güvenli bir yere yerleştirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı sarayını basan protestocuların yanı sıra büyük kalabalıklar ülkenin farklı yerlerinde sokağa çıkarak eylemlere katıldı.

AFP haber ajansına göre hükümet karşıtı binlerce kişi, trenlere bile komut vererek başkente geldi.

Polis girişlerini engelleyemedi

Kolombo'daki idari binaların olduğu merkeze gelen protestocular, Rajapaksa'nın evinin önündeki polis barikatlarını, "Evine geri dön" sloganlarıyla yıktı.

Polis havaya ateş açsa ve gözyaşartıcı bomba kullansa da eylemcilerin konuta girişlerini engelleyemedi.

AFP'ye konuşan bir üst düzey savunma yetkilisi, Rajapaksa'nın halen cumhurbaşkanı olduğunu, askeri bir bölük tarafından korunduğunu ve güvenli bir yere intikal ettirildiğini söyledi.

Facebook canlı yayınındaki görüntülere göre yüzlerce kişi cumhurbaşkanlığı sarayındaki odaları, koridorları ve cumhurbaşkanının ofisini işgal etti.

BBC'nin görüntülerine göre protestocular saraydaki havuzda yüzdü.

Güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere toplam 33 kişinin yaralandığı aktarıldı.



Yetkililer Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı ilan etmek istemiş, ancak eylemciler bu karara uymadığı gibi sivil toplum ile muhalefet bu uygulamaya karşı çıkmıştı.