Petshoplar için belirlenen tarih bitiyor! Artık satış yasak!
Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesi sonrası 14 Temmuz'dan itibaren petshoplarda kedi köpek satışı yasaklanıyor.
Geçtiğimiz yıl kabul edilen ve 1 yıllık geçiş süreci verilen petshoplardaki kedi ve köpek satışı için belirlenen süre 14 Temmuz'da bitiyor.
Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 14 Temmuz 2022 tarihi itibariyle petshoplarda kedi ve köpek satışı yasaklanacak. Bu tarihten itibaren evcil hayvan satışları sadece katalog ve internet üzerinden yapılabilecek.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe, 14 Temmuz'dan sonra denetimlerin sıklaştırılacağını, yasağa uymayanlara hayvan başına 2 bin 43 lira cezai işlem uygulanacağını söyledi.
Resmi Gazete’de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile birlikte 14 Temmuz 2022'den itibaren evcil hayvan satışları pet shoplarda yapılmayacak.