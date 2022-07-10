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Malatya'daki lunaparkta korkunç olay! Gondol faciası

Malatya'daki lunaparkta korkunç olay! Gondol faciası

MALATYA'da korkunç bir olay yaşandı. Lunaparktaki 'gondol'dan düşerek ağır yaralanan kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Malatya'da lunaparktaki 'gondol'dan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta "gondol" adı verilen eğlence aletine binen A.K. (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.

112 Acil Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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