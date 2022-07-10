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Bakan Derya Yanık açıkladı: İstanbul'daki selden etkilenenlere 3.000 TL nakdi yardım verilecek

Bakan Derya Yanık açıkladı: İstanbul'daki selden etkilenenlere 3.000 TL nakdi yardım verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'daki bazı bölgelerde yaşanan sel baskınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, "İstanbul’da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3.000 TL nakdi yardım yapacağız" açıklamasında bulundu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız." dedi.

Bakan Derya Yanık, "Afetten etkilenen bölgelerde oluşturduğumuz kriz merkezlerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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