Süleyman Soylu'dan sel açıklaması: Ev ve iş yerlerini su basanlara yardım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt'u sel vurması üzerine ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlara yardım yapılacağını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana gelen Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.

Kentin birçok bölgesinde gece başlayan ve aralıklarla sabah saatlerine kadar devam eden gök gürültülü şiddetli yağış Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki Haramidere'nin taşmasına yol açtı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Ev ve iş yerleri su basan vatandaşlarımıza evleri su basanlara 5'er bin, iş yerleri su basanlara 10'ar bin TL'lik nakit yardım yapılacak" dedi.

Taşmanın etkisiyle dere kenarındaki birçok ev ve iş yerini su basarken, ekipler hem buralarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak hem de suyu tahliye etmek için çalışmalar yürütüyor. Selin etkisiyle kaldırım taşlarının söküldüğü, yollarda çökmeler oluştuğu gözlendi.

Bakan Soylu da sabah saatlerinde ilçeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, selden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

AFAD'dan yeni uyarı

İstanbul'da gece boyunca çakan şimşek sayısı 7 bini aştı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bursa ve Balıkesir il AFAD müdürlüklerimiz teyakkuza geçirildi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

İşte AFAD'dan yapılan açıklama...

İstanbul il genelinde gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden şiddetli yağışlar neticesinde ev ve işyerlerinin bodrum katlarında su basması olayları meydana gelmiştir. Esenyurt'ta sağanak yağış nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımız güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.

İstanbul il genelinde toplamda 215 ihbar alınmıştır. Sakarya ve Bursa il AFAD müdürlüklerimizden bölgeye takviye ekipler görevlendirilmiştir. Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet ekipleri de çalışmalara destek vermektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.