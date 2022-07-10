BIST 2.434
DOLAR 17,27
EURO 17,60
ALTIN 967,98

İstanbul'da büyüleyen görüntü! Gece resmen gündüze döndü!

İstanbul'da büyüleyen görüntü! Gece resmen gündüze döndü!

İSTANBUL'da AFAD'ın uyarısı sonrası yağış beklenirken gece yarası çakan şimşekler karanlık geceyi resmen gündüze çevirdi. Vatandaşlar peşpeşe çakan şimşeklerin fotoğrafını çekebilmek için telefonlarına sarıldı.

İstanbul'da büyüleyen görüntü! Gece resmen gündüze döndü!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD), aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 21 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. 

18
İstanbul'da büyüleyen görüntü! Gece resmen gündüze döndü!

Özellikle yağış beklenen İstanbul'da gece yarısı çakan şimşekler izleyenleri büyüleyen bir görüntü oluşturdu.

28
İstanbul'da büyüleyen görüntü! Gece resmen gündüze döndü!

İşte gök gürültüsü ve şimşeklerin ardından İstanbul semalarındaki o görüntüler...

38
İstanbul'da büyüleyen görüntü! Gece resmen gündüze döndü!
48