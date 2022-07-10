İstanbul'da büyüleyen görüntü! Gece resmen gündüze döndü!
İSTANBUL'da AFAD'ın uyarısı sonrası yağış beklenirken gece yarası çakan şimşekler karanlık geceyi resmen gündüze çevirdi. Vatandaşlar peşpeşe çakan şimşeklerin fotoğrafını çekebilmek için telefonlarına sarıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD), aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 21 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.
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Özellikle yağış beklenen İstanbul'da gece yarısı çakan şimşekler izleyenleri büyüleyen bir görüntü oluşturdu.
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İşte gök gürültüsü ve şimşeklerin ardından İstanbul semalarındaki o görüntüler...
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