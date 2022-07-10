Shinzo Abe suikastında tarikat detayı! Japon medyası yazdı

Dünyayı sarsan Shinzo Abe suikastının ardından katilin soruşturması sürüyor. Polis, “Şüpheli, belirli bir örgüte karşı kin beslediğini ve cinayeti, Abe’nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için işlediğini söyledi” açıklamasını yaptı.

Abone ol

Japon basınının polis kayıtlarından aktardığına göre, Tetsuya Yamagami suikastı politik nedenlerden ziyade “bireysel” motivasyonla düzenlemiş.

Polis, “Şüpheli, belirli bir örgüte karşı kin beslediğini ve cinayeti, Abe’nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için işlediğini söyledi” açıklamasını yaptı. Söz konusu örgütün adı paylaşılmadı fakat Japon medyası bunun Hıristiyanlıkla bağlantılı tartışmalı bir tarikat olduğunu aktardı.

Saldırgan ifadesinde, “ailesinin dağılmasına yol açan dini bir örgütle olan bağlantısı nedeniyle” Shinzo Abe’ye kin güttüğünü anlattı.

Annesi para kaptırmış

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yamagami’nin ailesinin, annesinin organizasyona yaptığı bağışlar yüzünden sıkıntı çektiği iddia edildi.

Yamagami’nin başlangıçta grubun liderini hedef almayı planladığı ancak daha sonra Abe’ye odaklandığı da belirtildi.

2002-2005 yılları arasında Japon donanmasında görev alan, geçen mayısta ise bir buçuk yıldır çalıştığı fabrikadaki işini bırakan Yamagami’nin saldırı noktasından yaklaşık üç km ötedeki tek odalı dairesinde yapılan incelemede, başka ev yapımı silahlar da bulundu. Saldırıda kullanılan silahın, havai fişeklerde de kullanılan barut ile ateşlendiği belirlendi.

Cenazesi Tokyo'ya getirildi

Polis, olayda güvenlik zaafiyeti olup olmadığına dair iç soruşturma başlatırken, eski Başbakan Abe’nin cenazesi, dün başkent Tokyo’daki aile evine getirildi. Cenaze töreni pazartesi günü, az sayıda katılımcıyla gerçekleştirilecek. 12 Haziran’da da bir anma etkinliği yapılacak. Bu arada suikasta rağmen parlamento seçimlerinin planlandığı gibi bugün yapılacağı aktarıldı.