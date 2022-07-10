Irak Ulusal Muhalefet Cephesi resmen kuruldu: İran'ı Irak'tan tamamen sileceğiz!

IRAK'taki İran merkezli kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasi yapıyı değiştirmeyi hedefleyen muhalefet "Tahran'ı Irak'tan tamamen sileceğiz" açıklaması yaptı.

Abone ol

Irak’ta son 15 yıldır hâkim olan İran merkezli kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasi yapıyı değiştirmeyi hedefleyen Irak Ulusal Muhalefet Cephesi resmen kuruldu. İlk toplantısını ABD’nin San Diego kentinde gerçekleştiren cephenin başkanlığına getirilen Iraklı Profesör İmad Hamis, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Temel amaçlarının güçlü ve büyük Irak’ı yeniden inşa etmek olduğunu vurgulayan Hamis "Çok yakın bir dönemde sahaya iniyoruz. İran'ı, Irak'tan tamamen silerek bağımsız bir siyasi yönetim modeli kuracağız" dedi.

İslam dünyası başta olmak üzere BM, Avrupa Birliği ve birçok uluslararası kuruluş ile yakın temas hâlinde olduklarını kaydeden Prof. Dr. İmad Hamis "Kuruluş konferansını California-San Diego'da gerçekleştirdik. Bir sonraki adım saha inmek olacak ve bu doğrultuda Irak topraklarında çok geniş katılımlı bir toplantı tertip edeceğiz" dedi.

Hâlihazırda Irak’ta siyasi bir hükûmetin kurulamadığını ve cumhurbaşkanı seçilemediğini hatırlatan Hamis "Irak Ulusal Muhalefet Cephesi hiçbir biçimde uluslararası meşruiyet sıkıntısı yaşamaya cak. Biz şu an Irak'ın sürgündeki hükûmetiyiz. Ancak çok yakında bu yapı Irak'ı yöneten siyasi iktidara dönüşecek" diye konuştu.

Sömürge modeliyle yönetiliyoruz

Hamis "emperyal bir işgal unsuru" olarak tanımladığı İran’dan, Irak halkının kurtulacağı günlerin uzak olmadığını söyleyerek şöyle devam etti:

Irak'ta işgal sonrası ortaya çıkan bölünmüş tablo en fazla İran'ı güçlendirdi. İlk olarak siyasi yapıda kontrol sağladılar. Daha sonra askerî ve ekonomik güç tamamen Tahran'ın eline geçti. Ülkemiz 15 senedir sömürge modeli ile yönetiliyor. Bu durum hem sosyal birliği zayıflattı hem de fakirliği derinleştirdi. Oysa Irak, müreffeh, güçlü bir ülke olmak adına her türden potansiyele sahip.

Irak Ulusal Muhalif Cephesinin temel dinamiğini Ekim Devrimi oluşturuyor. İran güdümlü işgale 900 şehit verdik, 30 bine yakın yaralımız oldu. Çok yakında o ruh çok daha güçlü biçimde yeniden canlanacak. Irak’ta yeni bir sistem inşa edeceğiz. Ordu, siyaset, sivil toplum örgütleri ve halk düzeyinde çok büyük desteğimiz var.

Değiştirilen demografik yapıyı eski hâline döndürerek insanlarımızı Sünni, Şii, Arap, Türkmen, Kürt, Süryani, Müslüman, Hristiyan ve Ezidi ayırt etmeksizin aynı değerler etrafında birleştireceğiz. Elbette kolay olmayacağını biliyoruz ancak Irak halkı İran sömürgesinden kurtulmak istiyor. Onlar bu iradeyi ortaya koydu. Bütün dünya çok yakında Irak’ta yaşanan değişimi görecek. İran güdümlü siyasal sistem tamamen kilitlendi.

Zaten hileye dayalı ve gerçekte yüzde 10 seçmenin dahi katılmadığı seçimler yapılıyordu. Şu an o hileli sistemle yapılan seçim sonuçlarına göre dahi yönetim seçilemiyor. Biz bu kaosu bitireceğiz. Irak’ta yönetimi devralıp öncelikle bir teknokratlar hükûmeti kuracağız. Ardından en fazla altı aylık dilimde seçimlere giderek Irak halkının tercihlerine göre bir hükûmetin göreve gelmesini sağlayacağız.