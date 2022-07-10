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Bayram günü abisini öldürdü cinayetin sebebi belli oldu

Bayram günü abisini öldürdü cinayetin sebebi belli oldu

Kocaeli’de bayram günü işlenen cinayetin sebebi samanlık çıktı.

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Olay, İzmit ilçesi Durhasan köyü Solaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay A. (43) ile kardeşi Yaşar A. (39) miras sebebiyle bayram günü tartışmaya başladı.

İki kardeş arasında çıkan kavgada Yaşar A., ağabeyini av tüfeğiyle vurdu. Yakınları tarafından hemen özel bir hastaneye götürülen Tuncay A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşar A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
İki kardeşin de evli ve 3'er çocukları olduğu ve aynı binada altlı üstlü oturdukları öğrenildi. Tuncay A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İki kardeşin miras olarak kalan samanlığı bölüşürken aralarında anlaşmazlık yaşandığı ve olayın bu sebeple gerçekleştiği ortaya çıktı.

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