BIST 2.434
DOLAR 17,27
EURO 17,60
ALTIN 967,98
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray Strum Graz'a yenildi Levent Tüzemen küplere bindi: Kendilerini kulüp arayın derdim

Galatasaray Strum Graz'a yenildi Levent Tüzemen küplere bindi: Kendilerini kulüp arayın derdim

Galatasaray hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 yenildi. Galatasaray'da Emre Akbaba performansıyla dikkat çekerken; spor yazarı Levent Tüzemen, "Okan Buruk'un yerinde olsaydım kaliteleri olmayan Aytaç, Oğulcan, Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Morutan gibi oyuncuları kampa götürmez, kendilerine "Kulüp arayın" derdim." yorumunu yaptı.

Abone ol

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçı Sturm Graz'a karşı oynandı. Sarı - kırmızılılar aynı zamanda teknik direktör Okan Buruk ile çıktığı ilk karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'da Emre Akbaba ve Hamza Akman, sergiledikleri performanslarla dikkat çekti.

Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın oynadığı ilk hazırlık maçı ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Tüzemen, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde sarı - kırmızılı 5 futbolcunun takımdan gönderilmesi gerektiğini savundu. İşte Tüzemen'in yazısı:

"Okan Buruk'un yerinde olsaydım kaliteleri olmayan Aytaç, Oğulcan, Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Morutan gibi oyuncuları kampa götürmez, kendilerine "Kulüp arayın" derdim. Zaman kaybı bu isimler, vurdumduymaz halleriyle ve kaptırdıkları toplarla izleyenleri çıldırttı. Keşke hücuma dikine jet hızıyla çıkan Hamza Akman ilk 11'de oynasaydı..."

"Hamza, Emin, Ali, Eren ve Beknaz"
"Galatasaray'ın geleceği olacak Hamza müthiş etki bıraktı. Ali Turap Bülbül, Eren Aydın, Efe Akman ve Beknaz Almazbekov artık A takım içinde hep olmalı. Tecrübe kazanmış Emin Bayram pozisyon bilgisini geliştirmeli."

Emre Akbaba ciddi katkı sağlar
"Tek pasta Oğulcan'a golü attıran ve Aanholt'un golünde (Pozisyon ofsayt değil) pası veren Emre Akbaba ciddi katkı sağlayacaktır. Yürekten oynayan Abdülkerim'i çok beğendim."

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sel için son durum açıklaması! Saat verdi devam edecek!
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sel için son durum açıklaması! Saat verdi devam edecek!
Samsun'da yorgun mermi aracın camına isabet etti
Samsun'da yorgun mermi aracın camına isabet etti
Sarıyer’de yol gecekondunun üzerine çöktü
Sarıyer’de yol gecekondunun üzerine çöktü
Bayram günü kan donduran olay! 3 çocuk babası kardeşini...
Bayram günü kan donduran olay! 3 çocuk babası kardeşini...
Mardinli vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan için 11 kurban kestirdi
Mardinli vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan için 11 kurban kestirdi
Ayakkabıda ve hazır giyimde yüzde 100'e varan zam geliyor
Ayakkabıda ve hazır giyimde yüzde 100'e varan zam geliyor
HDP ve İyi Parti'den CHP'ye bayram ziyaretleri
HDP ve İyi Parti'den CHP'ye bayram ziyaretleri
Putin yeniden baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu
Putin yeniden baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu
İBB yolları süsleyen 'dikey bahçe'yi israf diye kaldırıp bakın yerine ne koydu! Son hali tepki çekti
İBB yolları süsleyen 'dikey bahçe'yi israf diye kaldırıp bakın yerine ne koydu! Son hali tepki çekti
Kadir Şeker için tahliyeye itiraz geldi! Yine hapse mi girecek?
Kadir Şeker için tahliyeye itiraz geldi! Yine hapse mi girecek?