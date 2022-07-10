Galatasaray Strum Graz'a yenildi Levent Tüzemen küplere bindi: Kendilerini kulüp arayın derdim

Galatasaray hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-1 yenildi. Galatasaray'da Emre Akbaba performansıyla dikkat çekerken; spor yazarı Levent Tüzemen, "Okan Buruk'un yerinde olsaydım kaliteleri olmayan Aytaç, Oğulcan, Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Morutan gibi oyuncuları kampa götürmez, kendilerine "Kulüp arayın" derdim." yorumunu yaptı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçı Sturm Graz'a karşı oynandı. Sarı - kırmızılılar aynı zamanda teknik direktör Okan Buruk ile çıktığı ilk karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'da Emre Akbaba ve Hamza Akman, sergiledikleri performanslarla dikkat çekti.

Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın oynadığı ilk hazırlık maçı ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Tüzemen, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde sarı - kırmızılı 5 futbolcunun takımdan gönderilmesi gerektiğini savundu. İşte Tüzemen'in yazısı:

"Okan Buruk'un yerinde olsaydım kaliteleri olmayan Aytaç, Oğulcan, Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Morutan gibi oyuncuları kampa götürmez, kendilerine "Kulüp arayın" derdim. Zaman kaybı bu isimler, vurdumduymaz halleriyle ve kaptırdıkları toplarla izleyenleri çıldırttı. Keşke hücuma dikine jet hızıyla çıkan Hamza Akman ilk 11'de oynasaydı..."

"Hamza, Emin, Ali, Eren ve Beknaz"

"Galatasaray'ın geleceği olacak Hamza müthiş etki bıraktı. Ali Turap Bülbül, Eren Aydın, Efe Akman ve Beknaz Almazbekov artık A takım içinde hep olmalı. Tecrübe kazanmış Emin Bayram pozisyon bilgisini geliştirmeli."

Emre Akbaba ciddi katkı sağlar

"Tek pasta Oğulcan'a golü attıran ve Aanholt'un golünde (Pozisyon ofsayt değil) pası veren Emre Akbaba ciddi katkı sağlayacaktır. Yürekten oynayan Abdülkerim'i çok beğendim."