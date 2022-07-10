Ayakkabıda ve hazır giyimde yüzde 100'e varan zam geliyor

Enflasyondaki yükseliş ve asgari ücretteki artışın da yansımasıyla sonbaharda yeni sezonla birlikte hazır giyim ve ayakkabıda yüzde 100'e varan zamlar bekleniyor.

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Küresel ham madde ve emtia fiyatlarındaki düşüşün sürmesi beklense de içeride yüksek kur ve yüksek enflasyon nedeniyle hazır giyim ve ayakkabıda sonbaharda zam bekleniyor.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten ve Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel yazın bitmesiyle sonbahar ve kış aylarında ayakkabıda yüzde 30, hazır giyimde ise yüzde 100'ü aşan zamların geleceğini belirttiler.

Sözcü'den Gamze Bal'a konuşan İçten, “Kışlık ürünlerin çıkmasıyla birlikte, eylül-ekim aylarında fiyatlarda bir artış hissedilecektir” diye konuştu.

İçten, yapılacak zam oranlarının ise ayakkabıdan ayakkabıya değişkenlik göstereceğini, ancak sonbaharda yapılacak en az yüzde 30’luk zamla yıllık zam oranının yüzde 70’leri aşacağına işaret etti.

Yüzde 130 zam şaşırtıcı olmaz

BMD Başkanı Sinan Öncel ise, halihazırda fiyatlardaki yıllık zam oranlarının yüzde 80’i bulduğunu; kış aylarında yapılacak zamların yıllık bazda yüzde 100’leri aşarak yüzde 130’ları ulaşmasının şaşırtıcı olmayacağını dile getirdi.