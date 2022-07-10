Cübbeli Ahmet MİT raporunu açıkladı

Cübbeli Ahmet, üyesi olduğu İsmailağa Cemaati hakkındaki 25 sene önce hazırlanan MİT raporunu açıkladı. Ziyaret ettiği Alparslan Türkeş'in kendisine raporu anlattığını belirten Cübbeli Ahmet o dönemde laiklik karşıtı oldukları gerekçesiyle yöneltilen eleştiriler karşısında Türkeş’in kendilerine sahip çıktığını aktardı.

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü geçen günlerde yaptığı sohbetinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Odatv'de yer alan habere göre raporu o dönemde ziyaret ettiği Alpaslan Türkeş’in kendisine anlattığını dile getiren Cübbeli Ahmet, raporda tarikatın 25 sene önce 2 milyon müridinin bulunduğunu, şeriatçı oldukları ancak “İrancı” olmadıklarına dair bilgiler olduğunu aktardı.

Cübbeli Ahmet o dönemde laiklik karşıtı oldukları gerekçesiyle yöneltilen eleştiriler karşısında Türkeş’in kendilerine sahip çıktığını da aktardı.