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Cübbeli Ahmet MİT raporunu açıkladı

Cübbeli Ahmet MİT raporunu açıkladı

Cübbeli Ahmet, üyesi olduğu İsmailağa Cemaati hakkındaki 25 sene önce hazırlanan MİT raporunu açıkladı. Ziyaret ettiği Alparslan Türkeş'in kendisine raporu anlattığını belirten Cübbeli Ahmet o dönemde laiklik karşıtı oldukları gerekçesiyle yöneltilen eleştiriler karşısında Türkeş’in kendilerine sahip çıktığını aktardı.

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü geçen günlerde yaptığı sohbetinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Odatv'de yer alan habere göre raporu o dönemde ziyaret ettiği Alpaslan Türkeş’in kendisine anlattığını dile getiren Cübbeli Ahmet, raporda tarikatın 25 sene önce 2 milyon müridinin bulunduğunu, şeriatçı oldukları ancak “İrancı” olmadıklarına dair bilgiler olduğunu aktardı.

Cübbeli Ahmet o dönemde laiklik karşıtı oldukları gerekçesiyle yöneltilen eleştiriler karşısında Türkeş’in kendilerine sahip çıktığını da aktardı.

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