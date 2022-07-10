Fas Kralı 6. Muhammed 979 kişiyi Kurban Bayramı dolayısıyla affetti

FAS Kralı 6. Muhammed, Kurban Bayramı dolayısıyla 979 kişi hakkında af kararı verdi.

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Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli suçlardan hüküm giyen veya yargılanan 979 kişi hakkında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından af kararının alındığı belirtildi.

Söz konusu af kapsamında 834 tutuklunun yanı sıra yargılamaları devam eden 134 kişinin daha bulunduğu belirtilen açıklamada, geri kalan 11 mahkumun da "terör" suçlarından cezaevlerinde bulunduklarına işaret edildi.

Fas Kralı, geçen mayıs ayında idrak edilen Ramazan Bayramı dolayısıyla da 958 mahkum hakkında af kararı vermişti.

Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.

Fas'ta Kurban Bayramı başlangıcı 10 Temmuz Pazar olarak açıklanmıştı.