Her gün 200 asker kaybının ardından harekete geçtiler: Ukraynalı askerler İngiltere'ye gidiyor

UKRAYNA'nın doğusundaki Lugansk’ı ele geçiren Ruslar, şimdi Donetsk için bölgeye takviye kuvvet yığıyor. Cephede her gün yaklaşık 200 asker kaybeden Ukrayna ise 10 bin gönüllüyü hızlandırılmış askerlik eğitimi için İngiltere’ye gönderiyor.

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Rusya’ya karşı savaşa katılmak üzere hızlandırılmış bir Eğitim alacak ilk Ukraynalı gönüllü grubu İngiltere’ye vardı. Programa toplamda 10 bin Ukraynalı katılacak. Gönüllüler, birkaç hafta boyunca silah kullanımı, ilk yardım gibi temel askeri dersler alacak.

Günde 200 kayıp

Hürriyet'in haberine göre, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace programa dair, “Ukrayna’nın kendi kuvvetlerini yeniden kurmasına, ülkesini ve egemenliğini savunmak, kendi kaderini tayin etmek için yardım edeceğiz” dedi. Bu hafta başlaması planlanan eğitimlerde binden fazla İngiliz personeli görev alacak. Ukrayna’nın her gün yaklaşık 200 Asker kaybettiği düşünüldüğünde, Rus saldırılarından uzak şekilde verilecek özel eğitimin, cephede önemli olduğu belirtiliyor.

Sıra Donetsk'te mi?

Rus yanlısı ayrılıkçıların yoğun olarak yaşadığı Donbas bölgesindeki Lugansk yerleşimlerini ele geçiren Rusya, şimdi tüm gücüyle aynı bölge içinde daha güneydeki Donetsk’e saldırı için hazırlık yapıyor. Rusya, 5 Temmuz’dan bu yana cephede bir süre sessiz kalmıştı. Donetsk ele geçirildiği takdirde, kritik Donbas bölgesi tamamen Rusya’nın eline geçmiş olacak. Donbas’ta bir zafer elde ettiği takdirde Rusya’nın Ukrayna’dan çekileceği yorumları yapılsa da bu konu belirsizliğini koruyor.

Rusya'dan ek asker

Ukrayna Genelkurmayı, Donbas bölgesindeki Rus askeri sayısının 60 bine çıktığını belirterek, “Lugansk’tan sonra takviye askerlerin gelmesini bekliyorlar. Yeni paralı askerlerin yanı sıra Sovyet döneminden kalma zırhlı araçları da cepheye sürüyorlar. Zırhlılar arasında 1950 yıllarından kalma personel taşıyıcıları da var. Kara muharebesi için getirdikleri silahlar antika ancak sayı üstünlüğüyle kazanma planı yapıyorlar” açıklamasında bulundu. Cepheyi yakından takip eden İngiliz askeri istihbaratı da söz konusu gelişmeyi doğrulayarak, “Donbas’ta Rusların bir sonraki hedefi büyük olasılıkla Seversk kasabası olacak” dedi.