Uzungöl'de iğne atsan yere düşmez! Suudi müşterilerimiz yer bulmakta sıkıntı çekiyor

Keleş, “2022 yılının en hareketli dönemine girmiş bulunmaktayız. Uzungöl 2 yıl pandemiden sonra hem gelen misafirlerimiz hem de işletmecilerimiz için 2022 yılı hepimize hayırlı olsun. İnşallah çok iyi geçeceğini düşündüğümüz bir yıl olacaktır. Hem ülkemiz hem de bölgemiz açısından çok ümitliyiz. Zaten mevcut rezervasyonlara baktığımızda çok iyi durumdayız. Şu anda yüzde 90’nın üzerinde doluluk oranındayız. Daha önceki senelerde 2019 yılı öncesinde turizmin tam başlamadığı bir döneme gelmiş olmasına rağmen biz bu dönemde çok hareketli durumdayız. İnşallah daha hızlı gececiğini ümit ediyoruz. İki yıl hem pandemi hem de Suudilerin ülkemize gelişiyle alakalı sıkıntı yaşanıyordu bu anlaşmayla sonuçlandı” dedi.