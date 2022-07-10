Uzungöl'de iğne atsan yere düşmez! Suudi müşterilerimiz yer bulmakta sıkıntı çekiyor
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de, Kurban Bayramı'nda oteller, kafeler ve restoranlar yüzde 90’ın üzerinde doluluk oranı yaşarken Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı korona virüs kaynaklı seyahat yasağını 1 Temmuz’dan itibaren kaldırmasının ardından bu ülkeden gelen vatandaşları Uzungöl’de yer bulmakta zorluk çekiyor.
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden ve Arap ülkelerinden gelen yerli ve yabancı turistler Uzungöl’e yoğun ilgi gösterirken, turizm merkezi son yılların en hareketli günlerini yaşıyor. Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, pandeminin ardından bu sezon son yılların en yoğun dönemini yaşadıklarını belirterek, özellikle Suudi Arabistan’dan gelen turistlerin yer sıkıntısını gidermek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.
Uzungöl’e rezervasyonların önceden yapıldığını, Suudi Arabistanlı turistlerin de 1 Temmuz'da yasakların kalkmasının ardından Uzungöl’e yoğun rezervasyon talebinde bulunduklarını kaydeden Keleş, bu talepleri yerine getirebilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.
"Gelenleri geri çevirmek istemiyoruz"
Özellikle Suudi Arabistan’dan gelen turistlerin bölgede yer sıkıntısı yaşadıklarını, bunu da çözmek için arayışlara girdiklerini kaydeden Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, en hareketli günleri yaşamaya başladıklarını söyledi.
Keleş, “2022 yılının en hareketli dönemine girmiş bulunmaktayız. Uzungöl 2 yıl pandemiden sonra hem gelen misafirlerimiz hem de işletmecilerimiz için 2022 yılı hepimize hayırlı olsun. İnşallah çok iyi geçeceğini düşündüğümüz bir yıl olacaktır. Hem ülkemiz hem de bölgemiz açısından çok ümitliyiz. Zaten mevcut rezervasyonlara baktığımızda çok iyi durumdayız. Şu anda yüzde 90’nın üzerinde doluluk oranındayız. Daha önceki senelerde 2019 yılı öncesinde turizmin tam başlamadığı bir döneme gelmiş olmasına rağmen biz bu dönemde çok hareketli durumdayız. İnşallah daha hızlı gececiğini ümit ediyoruz. İki yıl hem pandemi hem de Suudilerin ülkemize gelişiyle alakalı sıkıntı yaşanıyordu bu anlaşmayla sonuçlandı” dedi.