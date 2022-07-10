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Putin yeniden baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Putin yeniden baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu

Rus lider Vladimir Putin, 'yeterince çocuğunun olduğunu' düşünmesine rağmen, kendisinden 30 yaş küçük jimnastikçi sevgili Alina Kabaeva'dan bir çocuk sahibi daha olacak. Rus kaynaklar, Alina Kabaeva'nın bir kız bebeğe hamile olduğunu ileri sürdü.

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69 yaşındaki Rus lider Vladimir Putin, iki çocuğunun annesi olan eski jimnastikçi Alina Kabaeva'dan bir çocuk sahibi daha olacak. Daha önce Putin'in başka çocuk istemediği haberleri ortaya atılsa da, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisinin kız bebeğe hamile olduğu ortaya çıktı. Kremlin kaynaklı olduğu düşünülen General SVR Telegram kanalından yayınlanan haberde, "Rusya Devlet Başkanı ile birlikte yaşayan Alina Kabaeva'nın hamile olduğunu zaten bildirmiştik. Dün bebeğin cinsiyeti belli oldu. Bir kız" ifadeleri yer aldı.

Hiç memnun olmadı

Aynı haberde Putin'in "zaten yeterince çocuğu ve hatta daha çok kızı olduğu" ve bu durumun Rus lideri hiç memnun etmediği belirtildi. Putin'in bu haberi duyduğunda "Yeterince çocuğum var ve yeterince kızım var" diye homurdandığını iddia ediyor.

Kremlin kaynaklı Telegram kanalı, Rus liderin jimnastikçi sevgilisinin hamile olduğunu mayıs ayında duyurmuştu. Haberde "Putin, sevgilisinin bir kez daha hamile olduğunu öğrendi ve görünüşe göre bu planlanmamıştı" dedi. Putin'in özel hayatı kasten gizli tutuluyor ve tam olarak kaç çocuğu olduğu bilinmiyor.

2 çocuğu resmi olarak biliniyor

37 yaşındaki akademisyen ve iş kadını Maria Vorotsova ile eski dansçı 35 yaşındaki Katerina Tikhonova, Putin'in eski eşi Lyudmila ile resmi olarak sahip olduğu bilinen iki çocuğu.

Putin, daha önce İsviçre'de saklandığı söylenen Kabaeva ile ilişkisini hiçbir zaman kabul etmedi. Yerel bir gazete, 2015'te ve 2019'da Moskova'da bir oğlu olduğunu bildirdi. Bu da, Putin'in şu anda hamile olan metresinden yedi ve üç yaşında iki oğlu olduğu anlamına geliyor.

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