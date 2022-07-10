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Sarıyer’de yol gecekondunun üzerine çöktü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sarıyer’de yol gecekondunun üzerine çöktü

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışın ardından Sarıyer Pınar Mahallesi’nde bir yolda çökme meydana geldi. Çöken asfalt ve kayan toprak sokağın aşağı kısmında bulunan bir gecekondunun üzerine düşerken, gecekondudaki vatandaşlar tahliye edildi.

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İstanbul’da gece boyunca etkili olan şiddetli yağışın ardından Sarıyer Pınar Mahallesi İlgili Sokak'ta sabah saatlerinde asfalt yolda çökme meydana geldi. Çöken yol orada bulunan bir gecekondunun üzerine devrilirken, gecekondunun istinat duvarı da yıkıldı. Olay sonrası gecekonduda oturan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Mahalle sakinlerinden Ferda Erik, “O esnada gök gürlemesinden, şimşek çakmasından dışarı çıkma şansımız olmadı. Yağmurun fazla şiddetli yağması buranın çökmesine sebep oldu. Bu durumda binanın bile çökme durumu olabilirdi. Bizim durduğumuz yer de çökebilirdi. Alt taraf toprak zemin. Yolların bakım ve kontrolünün yapılması lazım’’ dedi.

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