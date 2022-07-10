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Mardinli vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan için 11 kurban kestirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mardinli vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan için 11 kurban kestirdi

ALMANYA'da yaşayan bir hayırsever, Mardin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 1'i dana, 10'u kuzu olmak üzere 11 adet kurban kesti.

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Mardin'in Artuklu ilçesi Tekel Mahallesi Muhtarı Veysi Toparlı ile iletişim kuran Almanya'da yaşayan Mardinli Mehmet Salih Eken, muhtara vekalet vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına 1'i dana, 10'u kuzu olmak üzere toplam 11 adet kurban kesti. Muhtar Toparlı, avluda kasap tarafından tekbirler eşliğinde kesilen kurbanların mahallede bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.

"Sevgimiz sonsuzdur"

Kendisine Almanya'daki yakını tarafından cumhurbaşkanı adına kurban kesilmesi için vekalet verildiğini belirten Teker Mahallesi Muhtarı Veysi Toparlı, “Almanya'da yaşayan Mehmet Salih Eken ve Abdulkadir Önder, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için kurbanlar kesti. Biri dana, 10 tane kuzu olacak şekilde kesimini gerçekleştirdik. Allah hayırlarını kabul etsin, eksik olmasınlar. Bunlar Erdoğan'ı çok seviyorlar. Zaten cumhurbaşkanımızı da Almanya'ya gittiği zaman mutlaka misafir ediyorlar. Bizi de başkanımızı yalnız bırakmadığı için kendisine çok teşekkür ediyorum.

Amca çocuğum dedi ki, 'Biz sana vekalet vereceğiz, Erdoğan adına Mardin'de kurban kes' dedi. Ben de hayvanları aldım. Başkanıma da haber verdim. Böyle bir şeyin yapılacağını söyledim. Allah ondan razı olsun, bizi kırmadı ve geldi. Bu iş Erdoğan sevgisidir. Allah onu eksik etmesin, cumhurbaşkanına sevgimiz sonsuzdur. Canımız ona feda” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına teşekkür eden AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış, “Almanya'da yaşayan çok değerli hemşehrimiz Mehmet Salih Eken, bizim Mardin'de Teker Mahalle Muhtarımız Veysi Toparlı’yı arayarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına 1 dana, 10 tane kuzu kesmesini istedi. Biz de bugün muhtarlarımızla beraber bunu gerçekleştirdik. Kurbanlar kesildi. Allah kabul etsin. Cumhurbaşkanımız adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Kurbanlarımızı da Tekel Mahallemizde ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız inşallah” diye konuştu.

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