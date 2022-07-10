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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sel için son durum açıklaması! Saat verdi devam edecek!

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sel için son durum açıklaması! Saat verdi devam edecek!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağışlarla ilgili Esenyurt'taki son durumu açıkladı. Son dakika açıklamasında Vali Yerlikaya İstanbullular'ın dikkatli olması gereken saati açıkladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'un Esenyurt ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bölgede incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, "Saat 12.00 itibarıyla Esenyurt ilçemizden 797 su baskını ihbarı geldi." geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugünün ilk saatlerinden itibaren şehrimizde şliddetli yağışlarla birlikte pek çok yerden su baskınları noktasında ihbarlar geldi. Gece saatlerinden itibaren çok sayıda ihbar gelmeye başladı. Toplam 797 ihbar yapıldı, 266'sı Esenyurt'tan geldi.

128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınlarından etkilendi. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. 128 daireden 70 civarında tahliyeleri yapıldı. Bugün su basan iş yerlerini ve evlerini tahliye edeceğiz, temizlenmesi de birkaç gün içinde yapılacak.

Evleri su basanlara 5'er bin lira, iş yerleri su basanlara ise 10'ar bin lira yardımları da ulaştırıyoruz.

22.00'ye kadar şiddetli yağış uyarısı devam ediyor. Ben sizler aracılığıyla su baskınından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Bütün hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Beterinden, tekrarından korusun diye dua ediyorum.

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