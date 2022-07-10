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İstanbul'da yağış trafiği felç etti 10 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da yağış trafiği felç etti 10 araç birbirine girdi

İSTANBUL Kurban Bayramı'nın ikinci gününe yoğun yağışla uyandı. Maltepe mevkii D-100 karayolunda gerçekleşen kazada 10 araç birbirine girdi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'da yağış trafiği felç etti 10 araç birbirine girdi

İstanbul’da sağanak yağış sonrası D-100 Karayolu’nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, hafif şekilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 

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İstanbul'da yağış trafiği felç etti 10 araç birbirine girdi

Kaza, saat 08.15 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul’da etkili olan sağanak sonrası 10 araç zincirleme kazaya karıştı. Vatandaşların kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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İstanbul'da yağış trafiği felç etti 10 araç birbirine girdi

Kazada hafif yaralanan 2 vatandaş tedbir amaçlı ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

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İstanbul'da yağış trafiği felç etti 10 araç birbirine girdi

Kaza yapan araçların kenara çekilmesi ile üç şeritlik karayolunun bir şeridi trafiğe açıldı.

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