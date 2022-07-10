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Meral Akşener Millet İttifakı'ndan ayrılacak iddiasına İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener Millet İttifakı'ndan ayrılacak iddiasına İYİ Parti'den açıklama

Kurban Bayramı için bayramlaşmak üzere bir araya gelen MHP heyetinden Mevlüt Karakaya'nın çıkışı dikkat çekti. İYİ Partili Erhan Usta bu iddalara karşı çıktı.

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Siyasi partiler Kurban Bayramı'nın ikinci günü bayramlaşma programları çerçevesinde birbirlerini ağırlamayı sürdürüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Yalova Milletvekili Meliha Akyol başkanlığındaki AK Parti heyeti ile bayramlaştı. Bayramlaşmada Millet İttifakı'na dair çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.

MHP Genel Başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya yaptığı açıklamada, “(İYİ parti lideri Meral Akşener) Büyük bir ihtimalle o yapıdan (altılı masa) ayrılacak diye söylentiler var” dedi. 

Karakaya'nın sözleri sonrasu Cumhuriyet gazetesine konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Fitne çıkartılmaya çalışılıyor, bu fitnelere de hiçbir şekilde kulak asmayız" ifadelerini kullandı. Usta'nın verdiği yanıt şu şekilde:

"Cumhur İttifakı tabii 6'lı masa dağılsın istiyor. Ama biz 6'lı masanın bu ülkenin geleceği açısından önemini biliyoruz. 6'lı masanın mutlak süratle sürmesi gerektiğine inanan bir siyasi partiyiz. Fitne çıkartılmaya çalışılıyor, bu fitnelere de hiçbir şekilde kulak asmayız. Bu ittifakın, özellikle de ülkenin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş konusunda bir kararlılığı var. Bu kararlılık, 6'lı masa olarak sembolleşti. Biz bu ittifakın kesinlikle sürmesinden yanayız."

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