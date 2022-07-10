BIST 2.434
DOLAR 17,27
EURO 17,60
ALTIN 967,98
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bayram günü kan donduran olay! 3 çocuk babası kardeşini...

Bayram günü kan donduran olay! 3 çocuk babası kardeşini...

KOCAELİ'de bayram günü kan donduran bir olay yaşandı. İki kardeş arasındaki miras kavgası kanlı bitti. 39 yaşındaki şahıs, 3 çocuk babası ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Abone ol

Kocaeli’de bayram günü iki kardeş arasındaki miras kavgası kanlı bitti. Olay, İzmit ilçesi Durhasan köyü Solaklar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, miras sebebiyle küs olan Tuncay A. (43) ile kardeşi Yaşar A. (39) aynı sebeple bayram günü tartışmaya başladı. İki kardeş arasında çıkan kavgada Yaşar A., ağabeyini av tüfeğiyle vurdu.

Yakınları tarafından hemen özel bir hastaneye götürülen Tuncay A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşar A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

İki kardeşin de evli ve 3'er çocukları olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 hisselik kurbanı kesildi, nereye bağışlamıştı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 hisselik kurbanı kesildi, nereye bağışlamıştı?
Mardinli vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan için 11 kurban kestirdi
Mardinli vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan için 11 kurban kestirdi
HDP ve İyi Parti'den CHP'ye bayram ziyaretleri
HDP ve İyi Parti'den CHP'ye bayram ziyaretleri
Putin yeniden baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu
Putin yeniden baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti belli oldu
Kadir Şeker için tahliyeye itiraz geldi! Yine hapse mi girecek?
Kadir Şeker için tahliyeye itiraz geldi! Yine hapse mi girecek?
Milli Eğitim Bakanlığı 8 başlıkta "Aile Okulu" başlattı
Milli Eğitim Bakanlığı 8 başlıkta "Aile Okulu" başlattı
Sağlık Bakanlığı sistemi açtı! E-nabız'dan hemen kontrol edin 5 katına fırladı
Sağlık Bakanlığı sistemi açtı! E-nabız'dan hemen kontrol edin 5 katına fırladı
TESK'ten Bağ-Kur emekli aylıkları için çağrı
TESK'ten Bağ-Kur emekli aylıkları için çağrı
Cübbeli Ahmet MİT raporunu açıkladı
Cübbeli Ahmet MİT raporunu açıkladı
Milletvekillerini altın ve akaryakıt vurdu: Seçim bölgelerine ve düğünlere gidemiyorlar
Milletvekillerini altın ve akaryakıt vurdu: Seçim bölgelerine ve düğünlere gidemiyorlar