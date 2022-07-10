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Esenyurt'taki sel baskını sonrası CNN Türk Ekrem İmamoğlu'nun o vaadini paylaştı

Esenyurt'ta 2 yıl sonra yine sel felaketi yaşandı. CNN Türk televizyonu, 2 yıl önce selin olduğu olduğu yerleri denetleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk muhabirinine söylediği "Biz bu sorunları çözeceğiz" sözlerini yeniden yayınladı.

İstanbul Esenyurt’ta gece boyu etkili olan sağanak vatandaşların hayatını olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde sele neden oldu.

23 Haziran 2020'de aynı bölgede 1 kişinin öldüğü sel felaketi yine tekrarlandı. Benzer sahnelerin yaşandığı Esenyurt'ta ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk muhabiriyle yaşadığı diyalog yeniden gündeme geldi.

İmamoğlu’nun incelemeler sırasında CNN Türk muhabirinin sorduğu, ''Uyarılar yapıldı, tedbir aldınız mı? sorusuna verdiği yanıt ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İmamoğlu, "Ama biz bu sorunları çözeceğiz. 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin" demişti. 

CNN Türk Esenyurt'taki sel felaketi haberinde işte bu görüntüyü 2 yıl sonra yeniden yayınladı. 

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