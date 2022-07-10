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Şarkıcı Alişan Arafat Vakfesinde yapılan canlı yayına katıldı kardeş acısıyla gözyaşlarına boğuldu

Fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un Arafat vakfesinden yaptığı canlı yayına katılan sanatçı Alişan, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş aklına gelince gözyaşlarına boğuldu.

Sanatçı Alişan, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 41 yaşındaki, iki çocuk babası kardeşi Selçuk Tektaş’ı korona virüs nedeniyle kaybetmişti. 
Alişan, fotoğraf sanatçısı Engin Uzun'un Arafat vakfesinden yaptığı canlı yayına katıldığı sırada, hayatını kaybeden kardeşini hatırlayarak gözyaşlarına boğuldu.
Kurban Bayramı'nda yaptığı paylaşım ile sevenlerini hüzünlendiren Alişan kardeş özlemiyle yanıp tutuşuyor.
Büyük bir acı ile sarsılan Alişan, uzun süren yas dolu günlerin ardından kardeşinin emanetleri ve ailesiyle güç buldu.

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