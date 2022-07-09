Zam geldi akaryakıt istasyonlar vatandaşa mazot vermedi! İslam Memiş ve Savcı Sayan isyan etti

Mazot ve akaryakıt fiyatları dünya genelinde düşerken Türkiye’de her geçen gün zamlanıyor. Dün mazota 81 kuruş zam gelmesinin ardından akaryakıt istasyonları vatandaşa mazot satışını durdurarak zammın uygulamaya gireceği saat 24:00'ü bekledi. Savcı Sayan video paylaşıp "Bunun hesabını sorun" derken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, başından geçen olayı anlatıp isyan etti.

Motorin fiyatlarına önceki gün gelen 2 lira 10 kuruşluk indirimin ardından dün de 81 kuruşluk zam yapıldı. Mazot almak için akaryakıt istasyonlarına giden vatandalar işe büyük şok yaşadı. Akaryakıt istasyonları, benzin zammının pompaya yansıyacağı saat 20:00'e kadar vatandaşa motorin satmadı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yaşananlara sosyal medya hesapları üzerinden isyan etti.

Vatandaşa 'mazot yok' dediler...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından İzmir'de bir benzin istasyonundan yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Sayan’ın yüklediği videoda, benzin istasyonu görevlilerinin mazot almak için gelen araçlara “Mazot yok” dediği görülüyor. Savcı Sayan ise o anları kaydederek “Şirinyer, Shell petrol. Mazot yok deniliyor. Bugün 4’üncü 5’inci petrol. Mazot yok deniliyor. Gelen herkes geri çevriliyor. Zam gelecek diye mazot yok deniyor. İşte fırsatçılık” diye konuştu.

Benzin ve motorin daha fazla ucuzlaması gerekiyor

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bir akaryakıt istasyonunda karşılaştığı olayı Youtube kanalında anlattı. "Brent petrolün varil fiyatında bu hafta sert düşüşler gördük. Şu anda 104 dolar seviyesinde. Ancak dolar TL kuru yüksek olduğu için beklendiği kadar pompa fiyatlarına yansımadı ama yansıması gerekiyordu" diyen İslam Memiş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Tanker arızalandı, mazotumuz yok' diyorlar...

"Size bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Mazot almak için benzin istasyonuna yaklaşıyorsunuz, oradaki çalışan diyor ki yakıt kamyonu arızalandığı için mazotumuz yok diyor. Başka yerlere gidiyorsun var, böyle uyanık yapanlar da var haberiniz olsun."