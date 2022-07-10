BIST 2.434
DOLAR 17,27
EURO 17,60
ALTIN 967,98
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'borçlarınızı ödemeyin' çağrısı! Sosyal medyada isyan etmişlerdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'borçlarınızı ödemeyin' çağrısı! Sosyal medyada isyan etmişlerdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyada KYK borçlarını paylaşan öğrencilerin gösterdiği tepkiye destek vererek borçların ödenmemesi çağrısı yaptı. KYK borcu olduğu öne sürülen görsellerde 23 ila 32 bin TL arasında devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı görüldü.

Abone ol

Üniversite öğrencilerinin aldığı öğrenim kredisi borçlarının geri ödemesinin 100 bin lira ve üzeri rakamlara çıkması üzerine sosyal medyadaki tepki hareketine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi.

Seçim sonrası iktidara geleceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, öğrencilere borçlarını ödememesi çağrısı yaparak kendilerinin sadece ana parayı talep edeceklerini duyurdu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda."

ÖNCEKİ HABERLER
Nahda Hareketi'nden referandumu boykot kararı
Nahda Hareketi'nden referandumu boykot kararı
Koronavirüste vakalar patladı! Uzmanından yeniden maskeye dönülsün çağrısı
Koronavirüste vakalar patladı! Uzmanından yeniden maskeye dönülsün çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan iade-i ziyarete gidiyor! Turkish land olarak Türkiye'ye ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan iade-i ziyarete gidiyor! Turkish land olarak Türkiye'ye ayrıldı
Bakan Derya Yanık açıkladı: İstanbul'daki selden etkilenenlere 3.000 TL nakdi yardım verilecek
Bakan Derya Yanık açıkladı: İstanbul'daki selden etkilenenlere 3.000 TL nakdi yardım verilecek
Bayram günü kan donduran olay! 3 çocuk babası kardeşini...
Bayram günü kan donduran olay! 3 çocuk babası kardeşini...
Bayram günü abisini öldürdü cinayetin sebebi belli oldu
Bayram günü abisini öldürdü cinayetin sebebi belli oldu
Avrupa'nın göbeğinde ırkçı saldırı: Başörtüsünü yırttı, kafasına vurdu
Avrupa'nın göbeğinde ırkçı saldırı: Başörtüsünü yırttı, kafasına vurdu
Volodimir Zelenski'den flaş karar: Hepsini görevden aldı!
Volodimir Zelenski'den flaş karar: Hepsini görevden aldı!
Kurban Bayramı'nda öpüşme ve kucaklaşma vakaları artıracak
Kurban Bayramı'nda öpüşme ve kucaklaşma vakaları artıracak
Almanya'da kurbana 'şoksuz kesim' yasağı yüzünden Polonya'da kestiler
Almanya'da kurbana 'şoksuz kesim' yasağı yüzünden Polonya'da kestiler