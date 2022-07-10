Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'borçlarınızı ödemeyin' çağrısı! Sosyal medyada isyan etmişlerdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyada KYK borçlarını paylaşan öğrencilerin gösterdiği tepkiye destek vererek borçların ödenmemesi çağrısı yaptı. KYK borcu olduğu öne sürülen görsellerde 23 ila 32 bin TL arasında devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı görüldü.

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Üniversite öğrencilerinin aldığı öğrenim kredisi borçlarının geri ödemesinin 100 bin lira ve üzeri rakamlara çıkması üzerine sosyal medyadaki tepki hareketine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da destek verdi.

Seçim sonrası iktidara geleceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, öğrencilere borçlarını ödememesi çağrısı yaparak kendilerinin sadece ana parayı talep edeceklerini duyurdu.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda."