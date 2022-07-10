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Nahda Hareketi'nden referandumu boykot kararı

Nahda Hareketi'nden referandumu boykot kararı

TUNUS'ta yapılacak anayasa referandumu öncesinde muhalefet referanduma karşı boykot ilan etti.

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından teklif edilen anayasa taslağını reddeden Nahda Hareketi, 25 Temmuz'da taslağın onaylanması için yapılacak halk referandumuna boykot yapılması çağrısında bulundu.

Nahda Sözcüsü Imad Hamiri, Tunus'un başkentinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Hamiri, devletin medeni kanun yasalarını ve hukuku ihlal etmesi sebebiyle söz konusu anayasa taslağına karşı çıktıklarını belirtirken, taslağın onaylanması halinde sınırsız gücün tek elde toplanacağı bir yönetimin inşa edilme ihtimaline dikkat çekti.

Basın toplantısında halka seslenen parti sözcüsü, "Nahda, anayasa referandumu için boykot çağrısında bulunuyor, bu referandumu yasa dışı ve darbe olarak nitelendiriyor." ifadesini kullandı.

Tunus'ta muhalefet, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 'tek adam' rejimini pekiştirmeye yol açacağı yeni anayasa değişikliği referandumuna karşı çıkıyor.

Said mayıs ayında ülkedeki diğer partilerin, siyasi sistemi yeniden yapılandırmalarını engellemek için yeni bir anayasa hazırlanacağını duyurmuştu.

Mepa News

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