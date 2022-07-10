Cumhurbaşkanı Erdoğan iade-i ziyarete gidiyor! Turkish land olarak Türkiye'ye ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro'ya iade-İ ziyarete gidiyor. Latin Amerika ülkelerine yapacağı ziyarette 54 iş birliğinin gündeme gelmesi bekleniyor. Başlıklar arasında Turkish land olarak adlandırılan tarım arazisi konusu da var.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temmuz ayı sonunda Venezuela, Arjantin ve Meksika’yı kapsayan Latin Amerika turuna çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika turu kapsamında iade-i ziyaret edeceği Venezuela ile Türkiye arasında 54 iş birliği anlaşması yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ay sonunda Latin Amerika turuna çıkacak. Erdoğan, 4 gün sürecek temasları kapsamında Meksika, Venezuela ve Arjantin’i ziyaret edecek.

Ziyaretin en önemli ayağını Venezuela oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro görüşmesinde iki ülke arasında yeni iş birlikleri gündeme gelecek.

Savunma sanayiden enerjiye, eğitimden sağlığa, turizmden tarıma kadar birçok alanda iş birliği iki liderin masasında olacak. İki ülke arasında mevcut enerji anlaşmalarının genişletilmesinin de gündeme geleceği görüşmede, dünyanın en zengin petrol kaynaklarına sahip ülkesi olan Venezuela ile Türkiye arasında petrol, gaz, elektrik ve petrokimya sektörlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla yeni adımlar atılacağı belirtiliyor.

Ayrıca, hidrokarbon arama, üretim ve rafinaj, doğalgazın işlenmesi, pazarlanması, taşınması ve dağıtımına ilişkin projelerin geliştirilmesin de gündeme geleceği kaydediliyor.

Tarım arazisi gündemde

Öte yandan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro, geçtiğimiz ay Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Türk yatırımcıları ülkesine davet etmişti. Bu kapsamda Venezuela’da Türkiye için ayrılan ve ‘Turkish land’ olarak adlandırılan bölgede tarımsal yatırım yapılması ve elde edilecek hasılatın yüzde 70’inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30’luk kısmının da Venezuela’ya bırakılması ifade edilmişti. Yatırımcının elde edeceği hasılatın Türkiye’nin ihracatı için de kullanılabileceği belirtilmişti.

Türkiye gazetesinin haberine göre; bu konunun da Erdoğan’ın Venezuela ziyaretinde gündeme gelmesi ve somut adımlar atılması bekleniyor.

Erdoğan’ın G20 üyesi Meksika ve Arjantin temaslarında ise ağırlıklı olarak ticari ve ekonomik ilişkiler ele alınacak. Son dönemde Latin Amerika ülkeleriyle daha sıkı ilişkiler tesis etmek amacıyla bölge ülkelerine yönelik aktif bir dış politika izleniyor. 2010 yılına kadar bölgede Türkiye’nin 6 diplomatik temsilciği varken, bu sayı bugün 20’yi buldu.