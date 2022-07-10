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Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç'tan kötü haber geldi

Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç'tan kötü haber geldi

Sabah gazetesi yazarı gazeteci Hıncal Uluç'un, yoğun bakıma kaldırıldığı açıklanmıştı. 82 yaşındaki Uluç'un entübe edildiği öğrenildi.

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Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Urak Aküzüm, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; Hıncal Uluç'un entübe edildiğini duyurdu.

Aküzüm, yaptığı paylaşımda; "Hıncal Uluç entübe edildi, Hıncal Abi’ye Allah şifa versin, dualarınızı bekliyoruz…" ifadelerini kullandı. 

Ne olmuştu? 
Sabah gazetesi yazarı olan 82 yaşındaki Hıncal Uluç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma kaldırılmıştı. 

Hıncal Uluç'un, T24'e bilgi veren yakın dostu Sami Çölgeçen, "Biraz önce doktorla konuştuk, Hıncal Bey'in durumu oldukça kritik. Kendisinin zaten 1 böbreğinde sıkıntılar vardı ve böbreğini kaybetmişti. Şimdi diğer böbreğinde de çok ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bununla beraber başka sağlık sorunları da bulunmakta. Kendisi şu an yoğun bakımda yatıyor, durumunun ağır olduğunu öğrendik. 1960'dan beri çok yakındık, çok üzgünüm..." diye konuşmuştu. 

Akciğerinde de sorun yaşayan Hıncal Uluç'a, kan zehirlenmesi sıkıntısı nedeniyle de yoğun bakım tedavisi uygulandığı aktarılmıştı.

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