BIST 2.434
DOLAR 17,27
EURO 17,60
ALTIN 967,98
HABER /  GÜNCEL

Bayramda et yiyemedi şimdi bin aileye ücretsiz dağıtıyor

Bayramda et yiyemedi şimdi bin aileye ücretsiz dağıtıyor

Adana’da yıllar önce market çalıştırırken Kurban Bayramı'nda her taraftan et kokusu gelmesine rağmen ailesiyle bir lokma et yiyemeyen bir kişi, restoran açıp büyüyünce Kurban Bayramı'nda bin aileye ücretsiz kebap dağıtımı yapmaya başladı.

Abone ol

Mustafa Gökpınar ailesiyle birlikte yıllar önce Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden Adana’ya göç etti. Gökpınar Adana’da bir kebapçının yanında çırak olarak işe başladı. Daha sonra ise kendi yerini açtı. Ancak işler istediği gibi gitmeyince Turgut Özal Mahallesi'nde küçük bir market işletmeye başladı. Para kazanabilmek için Gökpınar Kurban Bayramı'nda bile marketini açtı. Bu sırada etraftan bayram olması nedeniyle et kokusu gelince hanımıyla birlikte canı et istedi ancak hiç kimse et getirmedi. O gün Gökpınar kendi kendine “Bir gün zengin olursam bayramda ihtiyaç sahiplerine et dağıtacağım” diye söz verdi. Gökpınar daha sonra marketi kapatıp tekrar kebapçı oldu. İşleri de iyi giden Gökpınar şimdi her Kurban Bayramı'nda bin aileye ücretsiz olarak kebap dağıtımı yapıyor.

"O duyguyu yaşamasınlar"

Gökpınar, o gün yaşadıklarından çok etkilendiğini ve tekrar kebapçılığa dönüş yaptığını belirterek, “Her Kurban Bayramı eşimle yaşadığım o zor günler aklıma geliyor. Bu nedenle bin ihtiyaç sahibi aileye Kurban Bayramı'nın birinci günü kebap gönderiyorum. Bizim o gün yaşadığımız duyguyu yaşamasınlar diye” dedi. Gökpınar, Kurban Bayramı'nın birinci günü restoranın da açık olduğunu, Adanalıların Kurban Bayramı olmasına rağmen yine de kebap yemeye geldiklerini de söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de yeni başbakan adayları ortaya çıkmaya başladı
İngiltere'de yeni başbakan adayları ortaya çıkmaya başladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'borçlarınızı ödemeyin' çağrısı! Sosyal medyada isyan etmişlerdi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'borçlarınızı ödemeyin' çağrısı! Sosyal medyada isyan etmişlerdi
Koronavirüste vakalar patladı! Uzmanından yeniden maskeye dönülsün çağrısı
Koronavirüste vakalar patladı! Uzmanından yeniden maskeye dönülsün çağrısı
İstanbul'da kurban pazarında son durum: İkinci gün dönme hazırlıkları başladı
İstanbul'da kurban pazarında son durum: İkinci gün dönme hazırlıkları başladı
Bakan Derya Yanık açıkladı: İstanbul'daki selden etkilenenlere 3.000 TL nakdi yardım verilecek
Bakan Derya Yanık açıkladı: İstanbul'daki selden etkilenenlere 3.000 TL nakdi yardım verilecek
Ücretsiz kıyma çekmeyi duyan soluğu marketin önünde aldı kuyruğun ucu görünmedi
Ücretsiz kıyma çekmeyi duyan soluğu marketin önünde aldı kuyruğun ucu görünmedi
Bayram günü kan donduran olay! 3 çocuk babası kardeşini...
Bayram günü kan donduran olay! 3 çocuk babası kardeşini...
Bayram günü abisini öldürdü cinayetin sebebi belli oldu
Bayram günü abisini öldürdü cinayetin sebebi belli oldu
Avrupa'nın göbeğinde ırkçı saldırı: Başörtüsünü yırttı, kafasına vurdu
Avrupa'nın göbeğinde ırkçı saldırı: Başörtüsünü yırttı, kafasına vurdu
Volodimir Zelenski'den flaş karar: Hepsini görevden aldı!
Volodimir Zelenski'den flaş karar: Hepsini görevden aldı!