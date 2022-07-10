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Ekrem İmamoğlu'ndan sel sonrası ilk açıklama! Tatilde iddiası için ne dedi?

Ekrem İmamoğlu'ndan sel sonrası ilk açıklama! Tatilde iddiası için ne dedi?

İSTANBUL'da sel felaketi yaşanırken tatilde olduğu iddiasıyla eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi. Bayramın ilk gününde şehir dışında olduğunu doğrulayan İmamoğlu gelişmelerle ilgili konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan yağış ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul'da Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Bağcılar ve Fatih ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, etkili olan yağışlarla ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

-İstanbul’a br gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale ettti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı.

-Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim.

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