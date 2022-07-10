Ertuğrul Özkök yazdı... Bu telefon yeni dönemin ilk sürpriz işareti mi?

Gazeteci Yazar Ertuğrul Özkök "Pazar Mektubu" başlığı altında kaleme aldığı yazısında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine değindi. Özkök, "RTÜK Başkanı sadece davaları geri çekmiyor, aynı zamanda “Size verdiğim her türlü zararı telafiye hazırım” diyordu. Çok şaşırdım. Çok da sevindim" düşüncesini dile getirdi.

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Bu sabah gazeteleri okurken beni çok şaşırtan bir haberle karşılaştım.

Sanıyorum bu Pazar, bayram ve yaz rehaveti içinde bir çok gazetecinin gözünden kaçacak bir haberdi bu.

Ayrıca yazan da sanki bu çok önemli haberi özenle saklamış gibiydi.

SIRADAN BİR BAŞLIĞIN ARKASINDA

SORADAN OLMAYAN BİR HABER

Yazıyı Sözcü Grubunun öteki gazetesi “Korkusuz’da” okudum

Yazıyı da hem Youtube kanalını hem de yazılarını ilgiyle okuduğum

Memduh Bayraktaroğlu yazmıştı.

Köşesindeki bu son yazının başlığı şöyleydi:

“Başkan aradı ve sohbet ettik…”

Eski bir genel yayın yönetmeni olarak bana çok sıradan ve insanı okumaya davet etmeyen bir yazı ibi görünmüştü.

Ama okudum ve hayretler içinde kaldım.

Memduh Bayraktaroğlu’nu arayan kişi çok ilginçti; Söylediği ise ondan da çok ilginç.

Şimdi size önce bu yazıyı aktaracağım.

ARAYAN KİŞİ RTÜK BAŞKANI

EBUBEKİR ŞAHİN OLURSA

“Arife günü, SÖZCÜ ve KORKUSUZ’da, iletişim görevlisi sevgili Feride kızım telefon etti…

RTÜK Başkanı Başkan Ebubekir Şahin’in asistanının, cep telefonumun numarasını istediğini söyleyip:

‘Verebilir miyim?’ diye sordu…

Hiç düşünmeden:

‘Tabii ki verebilirsin…’ dedim….

MEMDUH BEY BÜTÜN

DAVALARIMIZI GERİ ÇEKİYORUM

Az sonra telefonum çaldı…

Son derece nazik ve saygılı bir ses tonuyla önce kendini tanıttı Başkan…

Ben de aynı nezaketi ve saygıyı gösterdim…

Aleyhimde açılan davalara üzüldüğünü…

“Neden/Nasıl” açıldığını…

Ve…

Bütün o davaların hepsini:

Geri çektiğini belirtti…

Teşekkür ettim…

ONUN ARDINDAN ÖYLE

BİR CÜMLE GELİYOR Kİ

‘Bu tür olaylara alışığım ancak, eşim çok üzüld’

dedim…

‘Size verdiğim her türlü zararı telafi edebilirim’ derken sesinde samimiyet olduğundan eminim…

Hayatım boyunca bana yapılanlardan dolayı kimseye düşman olmadığımı söyledikten sonra:

“Sizin ve RTÜK üyelerinin aleyhimde açtığı davalardan dolayı da hiçbirinize kırgın değilim” dedim…”

BÖYLE BİR TELEFONU HAYATIMDA

İLK DEFA GÖRÜYORUM

Evet yazı buydu.

Çok şaşırdım.

Çok da sevindim.

Çünkü ilk defa çok önemli bir kuruluşun başındaki devlet görevlisi böyle bir ifadeyi kullanıyordu.

Sadece davaları geri çekmiyor, aynı zamanda “Size verdiğim her türlü zararı telafiye hazırım” diyordu.

İÇİNDE “İT, KÖPEK, HAYSİYETSİZ,

BİDON KAFA’ EÇEN BİR DAVA

Merak ettim RTÜK Başkanını geri çektiği dava nedir diye…

Olay şuymuş:

TGRT’de sunucular, SÖZCÜ Gazetesi ve okurları için “İt, köpek, morfinlenmiş, haysiyetsiz, ahlaksız, foseptik çukuru, bidon kafa diye ifadeler kullanmış.

Bunun üzerine Sözcü gazetesi, TGRT yönetimini ve sunucuları RTÜK’e şikâyet etmiş.

İT KÖPEK, FOSEPTİK ÇUKURU

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜDÜR AMA

Ancak RTÜK: “Bu kelimeler, ifade özgürlüğü çerçevesinde kabul edilmeli” diyerek reddetmiş.

Bunun üzerine Memduh Bayraktaroğlu da YouTube kanalında RTÜK yönetimine:

“Madem ‘it, köpek, morfinlenmiş, haysiyetsiz, ahlaksız, foseptik çukuru, bidon kafa’ demek ifade özgürlüğü çerçevesinde kabul edilmeli, ben de size aynı kelimelerle hitap edebilir miyim?” diye sormuş.

Ama dikkat…

“Bu sıfatları size aynen iade ediyorum” dememiş……

“Sizler öylesiniz” dememiş…

Sadece…

“Ben de size aynı kelimelerle hitap edebilir miyim?” diye sormuş...

YAZAR BEN DE AYNI ŞEYİ SİZE

DİYEBİLİR MİYİM DİYE SORUNCA

SÖZCÜ’ye “İt, köpek, morfinlenmiş, haysiyetsiz, ahlaksız, foseptik çukuru, bidon kafa” demenin ifade özgürlüğü olduğunu savunan RTÜK, bu kelimeler kendisine söylenirse “hakaret” kabul etmiş ve savcılığa başvurmuş.

Savcı kovuşturma açmış…

Hakim de söylenmemiş bu cümleleri hakaret kabul edip, 380 gün hapis cezası vermiş.

Bu karara şaşırdım mı…

Hayır.

Çünkü bu dönemde başta Kavala davası olmak üzere bizi şaşırtan o kadar şey oldu ki, artık şaşırmamayı öğrendik.

Ama RTÜK Başkanını bu tavrı beni şaşırttı.. Çok şaşırttı.

Ve sevindirdi.

O nedenle kendisini kutlarım…

BEN ÇOK MU SAFTORİKİM

YOKSA UMUT MU ARIYORUM

İşte bu nedenle; Acaba yeni ve güzel bir dönemin ilk işareti mi dedim kendi kendime…

Biliyorum bazılarınız bana çok saftoriksin diyecek.

Saftorik olmayı çok uzun sürmüş ve hepimizi çok yormuş bir karamsarlığa tercih ediyorum.

Umutsuzca bir umut ışığı aradığım için, ‘Evet saftorik olabilirim” diyorum…

Kimbilir bakarsınız bugünlerde başka bazı yazarlara, aylardır kapalı tutulan OdaTV gibi sitelere de birer sürpriz telefon gelir…