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Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Görüşmeler başladı

Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Görüşmeler başladı

Daha önce Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den bir futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Antalyaspor Kulübü, Burdur kampından ayrılan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan Sinik'e, İngiltere Championship ekibi Hull City ile transfer görüşmesi izni verdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Doğukan Sinik'e, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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