Fatih Altaylı'dan aşı randevusu açan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Sağlık Bakanlığı'nın hatırlatma dozu randevuları için sistemi açması üzerine hastaneye giderek aşı bulamayan gazeteci Fatih Altaylı tepki gösterdi.

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Haber Türk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Aşı randevusu açıp vatandaşa randevu verip hastane kapısında yeterli aşı yok diyerek geri çevirmek neyin nesi!" diyerek Sağlık Bakanlığı'na tepki gösterdi.

Altaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı randevusu açıp vatandaşa randevu verip hastane kapısında yeterli aşı yok diyerek geri çevirmek neyin nesi! Aşı yoksa randevu vermeyin. Bayram günü milleti hastane önünde rezil etmeyin. Önce hastanelere aşı yollayın sonra randevu verin. Çok mu zor!" ifadesini kullandı.