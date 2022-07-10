BIST 2.434
DOLAR 17,27
EURO 17,60
ALTIN 967,98
HABER /  GÜNCEL

Fatih Altaylı'dan aşı randevusu açan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Fatih Altaylı'dan aşı randevusu açan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Sağlık Bakanlığı'nın hatırlatma dozu randevuları için sistemi açması üzerine hastaneye giderek aşı bulamayan gazeteci Fatih Altaylı tepki gösterdi.

Abone ol

Haber Türk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Aşı randevusu açıp vatandaşa randevu verip hastane kapısında yeterli aşı yok diyerek geri çevirmek neyin nesi!" diyerek Sağlık Bakanlığı'na tepki gösterdi.

Altaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı randevusu açıp vatandaşa randevu verip hastane kapısında yeterli aşı yok diyerek geri çevirmek neyin nesi! Aşı yoksa randevu vermeyin. Bayram günü milleti hastane önünde rezil etmeyin. Önce hastanelere aşı yollayın sonra randevu verin. Çok mu zor!" ifadesini kullandı. 

İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı sistemi açtı! E-nabız'dan hemen kontrol edin 5 katına fırladı
ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa'nın göbeğinde kadına ırkçı saldırı: Başörtüsünü yırttı, kafasına vurdu
Avrupa'nın göbeğinde kadına ırkçı saldırı: Başörtüsünü yırttı, kafasına vurdu
İstanbul'u sağanak vurdu! Ekrem İmamoğlu tatilde iddiası sonrası ilk açıklama geldi
İstanbul'u sağanak vurdu! Ekrem İmamoğlu tatilde iddiası sonrası ilk açıklama geldi
Ekrem İmamoğlu'ndan sel sonrası ilk açıklama! Tatilde iddiası için ne dedi?
Ekrem İmamoğlu'ndan sel sonrası ilk açıklama! Tatilde iddiası için ne dedi?
Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç'tan kötü haber geldi
Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç'tan kötü haber geldi
İngiltere'de yeni başbakan adayları ortaya çıkmaya başladı
İngiltere'de yeni başbakan adayları ortaya çıkmaya başladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'borçlarınızı ödemeyin' çağrısı! Sosyal medyada isyan etmişlerdi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'borçlarınızı ödemeyin' çağrısı! Sosyal medyada isyan etmişlerdi
Nahda Hareketi'nden referandumu boykot kararı
Nahda Hareketi'nden referandumu boykot kararı
Koronavirüste vakalar patladı! Uzmanından yeniden maskeye dönülsün çağrısı
Koronavirüste vakalar patladı! Uzmanından yeniden maskeye dönülsün çağrısı
İstanbul'da kurban pazarında son durum: İkinci gün dönme hazırlıkları başladı
İstanbul'da kurban pazarında son durum: İkinci gün dönme hazırlıkları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan iade-i ziyarete gidiyor! Turkish land olarak Türkiye'ye ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan iade-i ziyarete gidiyor! Turkish land olarak Türkiye'ye ayrıldı