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Avrupa'nın göbeğinde kadına ırkçı saldırı: Başörtüsünü yırttı, kafasına vurdu

Avrupa'nın göbeğinde kadına ırkçı saldırı: Başörtüsünü yırttı, kafasına vurdu

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de ırkçı bir kişi başörtülü bir kadına fiziksel saldırıda bulundu ve başörtüsünü yırttı.

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Tagesspiegel gazetesinde yer alan haberde Almanya'nın başkenti Berlin'in Weissensee semtinde ırkçı bir kişinin başörtülü bir kadına ırkçı hakaretlerde bulunup saldırdığı ifade edildi.

37 yaşındaki ırkçının restoranda yemek yiyen 39 yaşındaki kadının başörtüsünü yırtarak başına ve vücudunun üst kısmına vurduğu belirtildi.

Saldırıyla ilgili emniyetin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

Şahıs gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Yine Berlin'in Prenzlauer Berg semtinde 52 yaşındaki bir adamın evinin penceresinden iki kadına ırkçı hakarette bulunduğu ve komşuların haber vermesiyle polisin olay yerine geldiği kaydedildi.

Polise de hakaret eden şahsın gözaltına alınıp kimlik tespiti yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

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