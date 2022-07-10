Ozan Tufan ayrılık sürecini ilk kez anlattı! Mesut Özil olayında neler yaşandı?

Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımda yaşadığı ayrılık sürecini ilk kez anlattı ve sitem dolu ifadeler kullandı.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Ozan Tufan, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki futbolcu, "Acun Ilıcalı'nın hayallerini, benimle birlikte yaşamak istemesinden çok etkilendim" dedi. Milli oyuncu ayrıca Fenerbahçe'de kadro dışı kalma ve ayrılık sürecini de ilk kez anlattı. Milli yıldızın açıklamaları şu şekilde:

"Top sende Acun ağabey"

Her şey Acun Ilıcalı'nın aramasıyla başladı. Başkan Ali Koç'la telefon görüşmesi yapacağını ve daha sonra yüz yüze görüşerek beni isteyeceğini söyledi. "Müsaaden var mı" dedi, "Tabi ki ağabey" dedim. Ama ilk olarak benim kulüple görüşmem gerektiğini söyledim. Kulübü aradığımda kimse dönüş sağlamadı. Ben de "top sende Acun ağabey" dedim. Başkanla kendi aralarında konuştular, hallettiler.

"6 ay iletişim kurmadılar"

Mesut Özil ağabey ile bir kadro dışı durumumuz oldu. O sebeple kimseyle 6 ay iletişim kuramadık. Ne başkan, ne yönetici... Ben başkanı şahıs telefonundan aradığımda da hiçbir şekilde iletişimimiz olmadı. Kalmam gerekiyor diyorum, hiçbir geri dönüş olmuyor. Gitmem gerekiyor diyorum yine hiçbir geri dönüş olmuyor. Menajerlerim aracılığıyla da görüşmediler.

"Mesut ağabey gözyaşı döktüğü için yanında olmak istedim"

Neden kadro dışı kaldım inanın bana ben de bilmiyorum. Konya maçı olması lazım. Mesut ağabey ile İsmail Hoca arasında her soyunma odasında olabilecek normal bir diyalog yaşandı. Orada kapatılması gerekiyordu, kapatılmadı. Hemen başkana taşındı. Mesut ağabey gözyaşı döktüğü için yanında olmak istedim. Kurunun yanında ben de yandım. Benim de rahatsızlık verdiğimi söylediler. Yönetici arkadaşlar ve futbolcu arkadaşlarım böyle bir şey olmadığını doğruladılar ancak fatura yine Türk futbolcu olarak Ozan'a kesildi. Şu an gülüyorum ama gerçekten çok üzgünüm.