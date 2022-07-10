BIST 2.434
DOLAR 17,27
EURO 17,60
ALTIN 967,98
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter'dan çalışanlarına Elon Musk yasağı

Twitter'dan çalışanlarına Elon Musk yasağı

Twitter, çalışanlarına Tesla CEO'su ve milyarder Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık devralmayı feshetmesi hakkında tweet atmalarının veya konuşmalarının yasaklandığını açıkladı.

Abone ol

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk,  sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasını geçtiğimiz günlerde feshetmişti. Elon Musk'ın bu isteği üzerine Twitter, milyarderi dava etmeye hazırlandığını duyurdu. Twitter, bu süreçte çalışanlarına, Musk hakkında sosyal medyada paylaşım yapmamaları talimatını verdi.

ABD'nin teknoloji haber ağı The Verge, Twitter genel danışmanı Sean Edgett'in Twitter personeline konuyla alakalı mesaj gönderdiğini öne sürdü. The Verge; Sean Edgett'ın notunda, "Bunun devam eden yasal bir mesele olduğu göz önüne alınmalı ve birleşme ya da ayrılma ile alakalı herhangi bir yorum yapmaktan kaçınmalısınız" ifadelerinin bulunduğunu kaydetti.

Sean Edgett, "İmkan olduğunda sizlerle bilgi paylaşmaya devam edeceğiz, ancak bu arada paylaşabileceğimiz şeyler konusunda çok sınırlı olacağımızı lütfen bilin" dedi. Edgett notunda ayrıca, "Bunun belirsiz bir süreç olduğunu biliyorum; gösterdiğiniz sabır ve devam eden bağlılığınız için teşekkür ederiz” açıklaması yaptı.

Musk neden vazgeçti?
Elon Musk'ın avukatları, ABD Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu'na, Musk'ın 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetmek üzere hareket ettiğini ve Twitter'ın birleşme anlaşmasının "birden fazla hükmü esaslı şekilde ihlal ettiğini" rapor etti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul sele teslim! Sosyal medya ayağa kalktı: Ekrem İmamoğlu nerede?
İstanbul sele teslim! Sosyal medya ayağa kalktı: Ekrem İmamoğlu nerede?
Ertuğrul Özkök yazdı... Bu telefon yeni dönemin ilk sürpriz işareti mi?
Ertuğrul Özkök yazdı... Bu telefon yeni dönemin ilk sürpriz işareti mi?
Akdeniz'de savaş uçağı denize düştü
Akdeniz'de savaş uçağı denize düştü
Ozan Tufan ayrılık sürecini ilk kez anlattı! Mesut Özil olayında neler yaşandı?
Ozan Tufan ayrılık sürecini ilk kez anlattı! Mesut Özil olayında neler yaşandı?
Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Görüşmeler başladı
Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha! Görüşmeler başladı
Birleşmiş Milletler: Ukrayna'da 124 cinsel şiddet vakası kaydedildi
Birleşmiş Milletler: Ukrayna'da 124 cinsel şiddet vakası kaydedildi
Fatih Altaylı'dan aşı randevusu açan Sağlık Bakanlığı'na tepki
Fatih Altaylı'dan aşı randevusu açan Sağlık Bakanlığı'na tepki
Avrupa'nın göbeğinde kadına ırkçı saldırı: Başörtüsünü yırttı, kafasına vurdu
Avrupa'nın göbeğinde kadına ırkçı saldırı: Başörtüsünü yırttı, kafasına vurdu
İstanbul'u sağanak vurdu! Ekrem İmamoğlu tatilde iddiası sonrası ilk açıklama geldi
İstanbul'u sağanak vurdu! Ekrem İmamoğlu tatilde iddiası sonrası ilk açıklama geldi
Zeytinyağı ihracatında yasak kaldırıldı
Zeytinyağı ihracatında yasak kaldırıldı