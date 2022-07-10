CHP'nin İBB sözcüsü tatilden devlete akıl verirken yakalandı

İBB Meclisi CHP grubu sözcüsü Tarık Balyalı felaketi yaşayan İstanbulluların yanında olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’yi eleştiren bir tweet atarken konumunu açık unuttu ve tatilde olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul'da sağanak yağmurun tedbirsizlik ve İBB'nin organizasyon eksikliği nedeniyle felakete dönüşmesinin ardından CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu ve ekibi tartışmaların odağına oturdu.

İmamoğlu'nun tatilde olduğu ortaya çıkarken CHP'nin İBB meclis sözcüsü Tarık Balyalı da mağdur İstanbul halkının yanında olan AK Partili isimleri eleştirirken kendi kendini ele verdi.

Konumunu açık unutan CHP İBB sözcüsü tatilden devlete akıl verirken yakalandı

İBB Meclisi CHP grubu sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin selin vurduğu Esenyurt'taki basın toplantısında İstanbul Valisi Yerlikaya'nın yanında olmasına tepki gösterdi. Bu sırada konumunu açık unutan Balyalı'nın bu tepki tweetini Balıkesir Edremit'te tatilden attığı ortaya çıktı.