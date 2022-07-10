Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Lapid telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'deki seçimlere kadar olan süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.

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İsrail Başbakanı Yair Lapid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Lapid'i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti.

1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.