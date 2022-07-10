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Sri Lanka Yatırım Teşvik Bakanı Perera'dan istifa kararı

Sri Lanka Yatırım Teşvik Bakanı Perera'dan istifa kararı

Sri Lanka Yatırım Teşvik Bakanı Dhammika Perera, ülkede devam eden protestoların ardından istifa etti.

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Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da protestoların ardından istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkenin Yatırım Teşvik Bakanı Dhammika Perera da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’ya istifasını sundu. Perera sosyal medya hesabından istifa mektubunu paylaşarak, Sri Lanka'nın ekonomik istikrarının sağlanması ve ülkenin ihtiyaçlarına yönelik çözümün belirlenmesi ve uygulanması için hızlı davranılması gerektiğini ifade etti.

24 Haziran'da Yatırım Teşvik Bakanlığı görevine getirilen Perera, bu görevi ülkesine duyduğu sevgiden ve ülkenin söz konusu ekonomik durumundan dolayı kabul ettiğini ve her zaman ülkesinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

Sri Lanka'da son durum
Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, öfkeli protestocular tarafından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutunun basılmasının ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evinin ateşe verilmesinin ardından Rajapaksa'nın Çarşamba günü istifa edeceğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Wickremesinghe ise, "Tüm vatandaşların güvenliği dahil olmak üzere, hükümetin sürekliliğini sağlamak için parti liderlerinin bütün partilerin katılımıyla kurulacak bir hükümet konusundaki tavsiyesini kabul ediyorum. Bunu kolaylaştırmak için de istifa edeceğim" demişti.

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