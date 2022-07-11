Kastamonu’da 1 gecede 11 ayrı trafik kazası meydana geldi

KASTAMONU’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda dün gece meydana gelen 11 ayrı trafik kazasında 1 kişi kaza sonrası geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda yaşanan bayram trafik yoğunluğu sonrasında farklı noktalarda trafik kazaları meydana geldi. D-100 karayolunda meydana gelen 11 ayrı trafik kazasında 31 kişi yaralandı.
Sapaca köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü Ş.K. kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Ş.K.'nin kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi.