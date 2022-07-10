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Bursa'da çamaşır suyu içen 1,5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Bursa'da çamaşır suyu içen 1,5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çamaşır suyu içen 1 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, saat 16.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak'ta meydana geldi. Evde oyun oynayan Yiğithan O., yerde unutulan bidondaki çamaşır suyunu içti. Bir süre sonra fenalaşan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Yiğithan O., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

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