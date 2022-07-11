Bodrum'da sürat teknesi kayalıklara çarptı ünlü işadamı ve eşi feci şekilde can verdi! 150 metre yüzünce ortaya çıktı

Turizm cenneti Bodrum'dan sürat teknesi faciası. Bodrum'da kayalıklara çarpan sürat teknesinde bulunan ünlü iş insanı ve eşi hayatını kaybederken, 12 yaşındaki kızlarının 150 metre yüzerek yaralı kurtulduğu ortaya çıktı. Kazanın ise işadamı ile eşi ve kızınınsürat teknesiyle açıkta demirli yatlarına dönerken meydana geldiği anlaşıldı.